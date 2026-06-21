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Lluvias dejan afectaciones menores en varias regiones

Por: Antonio Herrera

20 Junio 2026, 16:41

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Las autoridades estatales señalaron que continúan con el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y están atentos ante cualquier eventualidad.

Lluvias dejan afectaciones menores en varias regiones

Las lluvias registradas durante las últimas horas en distintos municipios de Coahuila provocaron algunas afectaciones menores, principalmente en las regiones Norte y Centro del estado, informó la Subsecretaría de Protección Civil.

De acuerdo con el reporte oficial, los municipios de Jiménez, Acuña, Piedras Negras y Sacramento fueron los que presentaron las precipitaciones más intensas, aunque sin consecuencias graves para la población.

En Jiménez se reportaron inundaciones y escurrimientos en tres viviendas, mientras que en Acuña y Piedras Negras se registró acumulación de agua en diversos cruceros.

Por su parte, en Sacramento las fuertes ráfagas y la lluvia ocasionaron la caída de árboles y postes, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

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Además, se presentaron lluvias moderadas en municipios como Saltillo, Arteaga, Monclova, Sabinas, Frontera y Múzquiz, entre otros.

Las autoridades estatales señalaron que continúan con el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y mantienen coordinación con los municipios para atender cualquier eventualidad. 

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a reportar cualquier situación de emergencia mediante el sistema 911.

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