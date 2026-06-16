Lluvias causan afectaciones viales en sectores de Saltillo

Los mayores encharcamientos se presentaron en la zona norte de la capital coahuilense, donde se reportaron vehículos varados

La intensa lluvia que se registró este lunes en Saltillo provocó inundaciones en diversos sectores de la ciudad, así como el cierre de calles, fallas en semáforos y la movilización de corporaciones de auxilio y seguridad.

Los mayores encharcamientos se presentaron en la zona norte de la capital coahuilense, donde se reportaron vehículos varados debido a la acumulación de agua.

Ante la situación, elementos de la Policía Municipal y cuerpos de emergencia mantuvieron operativos de vigilancia y auxilio en distintos puntos de la ciudad, realizando recorridos constantes para atender reportes ciudadanos y prevenir accidentes.

En el distribuidor vial también se registraron importantes acumulamientos de agua en algunos carriles, situación que provocó fallas mecánicas en varios vehículos. Otros automovilistas optaron por no cruzar las zonas inundadas y realizaron maniobras en reversa para evitar riesgos.

Reportan semáforos dañados y cierres de vialidades

Los elementos policiacos atendieron principalmente reportes relacionados con semáforos descompuestos, cierres de vialidades y apoyo vial en las zonas afectadas, especialmente en el norte de la ciudad.

Asimismo, brindaron asistencia a ciudadanos que requirieron ayuda durante la contingencia ocasionada por las precipitaciones.