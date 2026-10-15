Llevarán mejor alumbrado a los 106 ejidos de Saltillo

El programa contempla la revisión de 2 mil 374 luminarias, mediante trabajos de reparación y sustitución de equipos que permitan mejorar la visibilidad

Con el objetivo de brindar mayor seguridad a las familias que habitan en el campo, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que continúa la rehabilitación del sistema de alumbrado público en las 106 comunidades rurales del municipio.

El programa contempla la revisión de 2 mil 374 luminarias, mediante trabajos de reparación y sustitución de equipos que permitan mejorar la visibilidad en calles y espacios comunitarios.

El presidente municipal destacó que las cuadrillas ya concluyeron labores en 19 ejidos, entre ellos Derramadero, Chapula, El Pino, Las Pailas, San Juan de la Vaquería, Santa Rita, Benito Juárez y Guadalupe Victoria.

Para agilizar las tareas, se establecieron 10 rutas de atención, en las que participan de manera conjunta las direcciones de Desarrollo Rural y Servicios Públicos, con respaldo del Gobierno del Estado.

Javier Díaz reiteró que su administración mantiene el compromiso de mejorar las condiciones de vida de quienes residen en las comunidades rurales, mediante acciones que faciliten la movilidad y permitan contar con entornos más seguros.

Asimismo, destacó el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, gracias al cual durante este año se habrán destinado 110 millones de pesos a programas sociales y obras de infraestructura para el campo saltillense.