Llevarán estudiantes de Parras proyecto vitivinícola a torneo

La iniciativa contempla estudios sobre las condiciones del suelo, así como la siembra y cuidado de plantas de vid dentro de espacios educativos

Un grupo de estudiantes de Telebachillerato representará a Coahuila en la Primera Feria Nacional de Desarrollo Comunitario que se celebrará en Ensenada, Baja California, gracias a un proyecto enfocado en la creación de viñedos escolares y el fortalecimiento del aprendizaje comunitario.

La propuesta fue seleccionada como la mejor del estado y competirá con iniciativas de 18 entidades del país.

El proyecto, denominado “El Viñedo Escolar como Motor de Aprendizaje y Comunidad”, nació dentro de la materia de Desarrollo Comunitario y busca aprovechar la tradición vitivinícola de Parras para generar conocimientos, investigación y oportunidades de formación entre los jóvenes.

La iniciativa contempla estudios sobre las condiciones del suelo, así como la siembra y cuidado de plantas de vid dentro de espacios educativos.

Además de la producción agrícola, los participantes reciben capacitación relacionada con la cultura del vino y los procesos de elaboración de esta bebida, complementando su preparación académica.

Como resultado del trabajo realizado, se desarrolló un artículo científico que obtuvo el reconocimiento estatal y el pase al encuentro nacional, donde la alumna Mariana Quiroz Infante será la encargada de presentar el proyecto en representación de Coahuila.