Llevan tinacos a bajo costo a familias de Torreón

Autoridades municipales iniciaron la distribución de miles de unidades a bajo costo para apoyar la economía y reserva de los hogares.

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Con el objetivo de que las familias de Torreón cuenten con una reserva de agua en sus viviendas, el alcalde Miguel Riquelme puso en marcha la entrega de tinacos a bajo costo en la zona Centro, como parte de un programa que contempla distribuir 10 mil unidades durante este año.

Los tinacos tricapa tienen una capacidad de mil 100 litros y serán ofrecidos en 400 pesos, lo que representa un ahorro cercano al 80 por ciento respecto a su precio comercial. El programa busca apoyar tanto a las familias en el almacenamiento del agua como a su economía, ante las necesidades de abasto que se presentan en distintos sectores de la ciudad.

Miguel Riquelme señaló que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, se reforzarán las acciones para mejorar los servicios y llevar los apoyos a colonias, barrios y ejidos de Torreón. También adelantó que se dará mantenimiento a los pozos y se atenderán trabajos relacionados con el drenaje sanitario durante el próximo año.

El alcalde aseguró que se continuará trabajando para mejorar la presión y el suministro de agua potable en todos los sectores de la ciudad, por lo que las acciones de infraestructura hidráulica se mantendrán como parte de los trabajos previstos para los próximos meses.