Llevan pruebas gratuitas de VIH, hepatitis C y sífilis a Alameda

El CAPASITS realiza pruebas rápidas cuyos resultados se entregan en menos de 20 minutos, además de ofrecer atención médica, psicológica y seguimiento

Las personas que deseen detectar de manera oportuna VIH, hepatitis C o sífilis podrán acceder a pruebas rápidas y gratuitas que se realizan de forma periódica en la Alameda Zaragoza, como parte de la estrategia del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS).

El personal del centro informó que las jornadas permiten acercar estos servicios a la población y facilitar un diagnóstico oportuno, ya que los resultados se obtienen entre 15 y 20 minutos después de la toma de la muestra.

Las pruebas consisten en una pequeña punción en la yema de un dedo para obtener la muestra de sangre necesaria y detectar cualquiera de estas infecciones.

Además del diagnóstico, el CAPASITS brinda orientación médica y psicológica, así como seguimiento a las personas con resultados positivos.

En caso de contar con seguridad social, los pacientes son canalizados a su institución médica; de lo contrario, reciben atención y tratamiento en el propio centro, de acuerdo con la disponibilidad de medicamentos.

El personal precisó que estas jornadas se realizan de manera permanente y que, de forma habitual, se instalan los viernes de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en la Alameda, además de organizar campañas especiales con motivo de fechas conmemorativas como el Día Mundial contra la Hepatitis.

Asimismo, informó que empresas, instituciones educativas y otros grupos pueden solicitar jornadas de detección directamente al CAPASITS, donde se programan visitas para realizar las pruebas a grupos de personas.

El Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual se ubica en calle Jorge Godoy, esquina con Juan García Ponce, en la colonia Satélite Sur, y también brinda información y citas a través del teléfono 844 434 6080.