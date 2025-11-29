Llevan mejoras al ejido Las Norias para garantizar abasto de agua

Habitantes de Las Norias, en Ramos Arizpe eligieron destinar recursos a fortalecer infraestructura hidráulica ante necesidad de garantizar un servicio estable

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó este jueves la entrega de mejoras al sistema de agua potable en el ejido Las Norias, donde se instalaron paneles solares, nuevo equipo de bombeo y se rehabilitó por completo la planta potabilizadora, acciones que benefician a más de 100 habitantes y fueron definidas directamente por la comunidad mediante el programa Tú Decides.

De acuerdo con las autoridades municipales, los habitantes de Las Norias eligieron destinar los recursos a fortalecer la infraestructura hidráulica ante la necesidad de garantizar un servicio estable.

El alcalde señaló que el objetivo del programa es que cada ejido establezca sus propias prioridades.

La directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, explicó que la solicitud surgió directamente de los habitantes y que Tú Decides permite canalizar recursos a problemas urgentes como el abasto de agua.

Añadió que el municipio mantiene apoyos adicionales para fortalecer a cada comunidad rural.

Pobladores del ejido destacaron que la renovación del sistema ha generado mejoras inmediatas.

Benjamín Pérez Durón, vecino de la comunidad, señaló que el nuevo motor con 15 impulsores corrige las fallas constantes que presentaba el equipo anterior.