Llevan atención médica gratuita a colonias de Torreón

Una Macro Brigada de Salud ofrece consultas, estudios y servicios preventivos en Abastos y posteriormente recorrerá otras zonas de Torreón

Con el objetivo de acercar servicios médicos a las familias y fortalecer la prevención de enfermedades, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, puso en marcha este martes una Macro Brigada de Salud en la colonia Abastos, jornada que también atenderá a habitantes de sectores aledaños.

La brigada contempla servicios de atención médica, enfermería, laboratorio, ginecología, pediatría, odontología, psicología, nutrición y terapia física, además de acciones en materia de vectores y veterinaria.

El propósito es facilitar el acceso a revisiones y consultas, particularmente para quienes enfrentan mayores dificultades para acudir a centros de atención.

Durante el arranque, Riquelme Solís destacó que la salud debe abordarse principalmente desde la prevención y señaló que su administración mantiene coordinación con el Gobierno del Estado y la Jurisdicción Sanitaria para ampliar las opciones de atención y dar seguimiento a los casos que requieran servicios médicos especializados.

El director general de Salud Pública Municipal, Juan Pérez Ortega, subrayó que una de las prioridades es llevar los servicios hasta los lugares donde se encuentra la población.

Señaló que detectar oportunamente padecimientos mediante una consulta, revisión o prueba puede marcar una diferencia importante en la salud y calidad de vida de las personas.

La Macro Brigada recorrerá posteriormente distintas colonias y ejidos de Torreón, con la intención de ampliar la cobertura de atención preventiva. Al evento acudieron la diputada federal Verónica Martínez García, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, Salvador Chavarría Vázquez, además de autoridades municipales y representantes de los sectores beneficiados.