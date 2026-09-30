Llevan al Senado propuesta sobre derecho a los cuidados

Elizondo Pérez explicó que la iniciativa en materia de Derecho a los Cuidados forma parte de los 18 instrumentos legislativos que ha presentado

Reconocer los derechos de quienes deben dedicar gran parte de su tiempo al cuidado de familiares con discapacidad, enfermedades o condiciones de dependencia es el objetivo de una iniciativa presentada por el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, ante el Senado de la República.

La propuesta aborda la situación de madres, padres, hijos y otros integrantes de las familias que asumen las tareas de cuidado de una persona y cuya labor, señaló el legislador, frecuentemente pasa desapercibida pese al tiempo y esfuerzo que representa.

“Detrás de una persona que necesita atención, muchas veces hay una madre, un padre, una hija, un hijo o algún familiar que dedica gran parte de su vida a cuidarla. Tenemos que voltear a ver también a quienes cuidan, reconocerlos y generar mejores condiciones para ellos”, expresó.

Propuesta busca reconocer los derechos de cuidadores

Elizondo Pérez explicó que la iniciativa en materia de Derecho a los Cuidados forma parte de los 18 instrumentos legislativos que ha presentado y busca incorporar las necesidades de las personas cuidadoras a la discusión sobre la atención de quienes requieren asistencia permanente o temporal.

El planteamiento se relaciona con el debate legislativo sobre un Sistema Nacional de Cuidados, que contempla tanto los derechos de las personas que necesitan atención como los de quienes realizan estas actividades.

Iniciativa surgió de inquietudes de familias de Coahuila

El senador indicó que la propuesta surgió de inquietudes recogidas durante sus recorridos por Coahuila, donde identificó la necesidad de prestar mayor atención a las familias que enfrentan responsabilidades de cuidado.

“No se trata de presentar iniciativas por presentar. Estamos cuidando que cada propuesta responda a un problema real y pueda traducirse en soluciones para las familias”, señaló.

El legislador sostuvo que dará seguimiento a esta propuesta y al resto de su agenda legislativa ante el Senado.