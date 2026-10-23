Lleva Riquelme obras de drenaje y pavimentación a Las Carolinas

Con una inversión superior a los $6 millones de pesos, el alcalde puso en marcha los trabajos, que beneficiarán a más de 4,000 familias

El alcalde Miguel Riquelme puso en marcha obras de recarpeteo y señalización en la colonia Las Carolinas, en Torreón, donde además entregó dos trabajos concluidos y supervisó uno más en proceso, con una inversión conjunta superior a los 6 millones de pesos.

Las acciones atienden demandas vecinales que, de acuerdo con autoridades municipales, tenían años sin resolverse.

Durante el recorrido, el edil destacó que su administración ha reorientado recursos para atender las necesidades prioritarias de las colonias y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

También señaló que el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez permite ampliar la cobertura de obras y programas en el municipio.

Entre los trabajos concluidos se encuentra la rehabilitación de 185 metros lineales de tubería de drenaje en la calle Xochicalco y la pavimentación de mil 200 metros cuadrados en la calle Otumba.

Además, continúa una obra en la calle Atoyac, que contempla la reposición de 230 metros de tubería sanitaria y mil 657 metros cuadrados de pavimento asfáltico, con un avance del 40 por ciento y un plazo estimado de 30 días para concluirla.

La obra que inició este jueves corresponde al recarpeteo y señalización de mil 222 metros cuadrados en la calle Xaltepec. Los trabajos se realizan en coordinación con Obras Públicas, SIMAS Torreón y el Sistema Integral de Mantenimiento Vial, con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad y los servicios básicos en el sector.

Riquelme también reconoció que el abasto de agua potable y la reparación de colectores dañados siguen entre los principales retos de su administración.

Adelantó que, junto con el gobernador, se prevé entregar en los próximos días dos pozos de agua de los siete contemplados, como parte de las acciones para mejorar el suministro y avanzar en la solución de los problemas de infraestructura hidráulica.