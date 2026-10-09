Lleva Javier Díaz programas sociales a vecinos de la Centenario

El alcalde de Saltillo entregó la repavimentación de la calle 1 de Mayo, con inversión superior a 2 millones de pesos, y anunció próximas jornadas de salud

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, se comprometió con habitantes de la colonia Centenario a acercar próximamente servicios de salud y programas de beneficio social, con el propósito de atender las necesidades de las familias de este sector y facilitarles el acceso a diferentes apoyos municipales.

Durante su visita a esta colonia, el edil hizo entrega de los trabajos de repavimentación de la calle 1 de Mayo, una obra que abarcó 588 metros e incluyó labores de bacheo profundo y la aplicación de nueva carpeta asfáltica.

Para la rehabilitación de esta vialidad se destinó una inversión superior a los 2 millones de pesos, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones.

Además de las mejoras en infraestructura, Díaz González señaló su compromiso de llevar próximamente a la Centenario las Jornadas de Salud, el Camioncito de la Salud y otros programas sociales, para acercar servicios y beneficios directamente a los vecinos.

Con estas acciones, se busca complementar las obras urbanas con atención a las necesidades de la población y contribuir al bienestar de las familias de este sector de Saltillo.