Lleva Alberto Hurtado beneficios a más de 100,000 saltillenses

Los programas de apoyo social, como el mercadito sobre ruedas y el camión de la salud del diputado Alberto Hurtado Vera, han llegado a beneficiar a más de 100 mil saltillenses desde su puesta en marcha el año pasado.

“No hay sábado que no nos pongamos, y desde hace dos meses y medio tenemos tres mercados por semana, y vamos a implementar un cuarto para estar ya cada semana aquí en los ejidos”, dijo Hurtado Vera respecto al mercadito sobre ruedas.

El pasado fin de semana llevó al ejido Aguanueva, al sur de Saltillo, este programa, que oferta productos de la canasta básica a precios muy accesibles para la población, además de que con el camión de la salud se brindan consultas y se otorga medicamento gratuito a quien así lo necesita.

El legislador local señaló que el programa del camión de la salud inició en febrero del año pasado, y a través de este se ha beneficiado a cerca de 40,000 personas.

El programa del mercado sobre ruedas, que inició en julio del año pasado, ha beneficiado a otros 70,000 saltillenses de la zona urbana y ejidal.

Además de estos programas, el diputado ha puesto en marcha los dormitorios comunitarios, ubicados a un costado del Hospital General de Saltillo, y que brinda albergue a los familiares de pacientes que están internados en hospitales de esa zona, y el programa de agua segura, que ofrece tinacos a bajo costo.