Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Coahuila

Lleva Alberto Hurtado beneficios a más de 100,000 saltillenses

Por: Irene Zapata

29 Septiembre 2025, 15:59

Compartir

El legislador local señaló que el programa del camión de la salud inició en febrero del año pasado, y a través de este se ha beneficiado a casi 40,000 personas

Lleva Alberto Hurtado beneficios a más de 100,000 saltillenses

Los programas de apoyo social, como el mercadito sobre ruedas y el camión de la salud del diputado Alberto Hurtado Vera, han llegado a beneficiar a más de 100 mil saltillenses desde su puesta en marcha el año pasado.

“No hay sábado que no nos pongamos, y desde hace dos meses y medio tenemos tres mercados por semana, y vamos a implementar un cuarto para estar ya cada semana aquí en los ejidos”, dijo Hurtado Vera respecto al mercadito sobre ruedas.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 3.54.49 PM.jpeg

El pasado fin de semana llevó al ejido Aguanueva, al sur de Saltillo, este programa, que oferta productos de la canasta básica a precios muy accesibles para la población, además de que con el camión de la salud se brindan consultas y se otorga medicamento gratuito a quien así lo necesita.

El legislador local señaló que el programa del camión de la salud inició en febrero del año pasado, y a través de este se ha beneficiado a cerca de 40,000 personas.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 3.55.13 PM.jpeg

El programa del mercado sobre ruedas, que inició en julio del año pasado, ha beneficiado a otros 70,000 saltillenses de la zona urbana y ejidal.

Además de estos programas, el diputado ha puesto en marcha los dormitorios comunitarios, ubicados a un costado del Hospital General de Saltillo, y que brinda albergue a los familiares de pacientes que están internados en hospitales de esa zona, y el programa de agua segura, que ofrece tinacos a bajo costo.

Comentarios