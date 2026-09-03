Llenado de tanque de gas causa explosión en Saltillo

Una de las personas lesionadas fue trasladada en una ambulancia para recibir atención médica. No se reportaron personas con heridas de gravedad

Una fuga de gas durante el llenado de un tanque estacionario provocó una explosión al mediodía de este miércoles en un establecimiento de la colonia República, al norte de Saltillo.

El incidente ocurrió en el negocio Tortas Alex de Monterrey, ubicado en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y la calle Chihuahua, mientras una pipa realizaba maniobras para abastecer el tanque.

De acuerdo con los primeros reportes, una fuga habría ocasionado la acumulación de gas que posteriormente derivó en la explosión, causando daños principalmente en los ventanales y la fachada del establecimiento.

Varias personas resultaron con lesiones leves. Saúl Valdés presentó cortes debido a los vidrios que fueron proyectados por la explosión, mientras que otras tres personas también fueron atendidas por lesiones menores.

Una de las personas lesionadas fue trasladada en una ambulancia para recibir atención médica. No se reportaron personas con heridas de gravedad.

La onda expansiva también afectó a otros negocios de la plaza comercial, entre ellos los laboratorios Vitalab y Helados Sultana. Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil acudieron al lugar para atender la emergencia y revisar las condiciones del inmueble.