Llegó el gusano barrenador al ganado en Coahuila

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria informó que, al 28 de abril de 2026, México registra mil 621 casos activos

Autoridades federales confirmaron el primer caso de gusano barrenador del ganado en Coahuila, detectado en un rancho del municipio de Castaños, en la región Centro.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria informó que, al 28 de abril de 2026, México registra mil 621 casos activos de esta enfermedad, de acuerdo con su reporte epidemiológico más reciente.

El organismo, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, precisó que este hallazgo representa el ingreso oficial del padecimiento a territorio coahuilense.

La detección ocurre en un contexto complejo para el sector pecuario, que enfrenta restricciones comerciales, particularmente en exportaciones hacia Estados Unidos, situación que podría prolongarse ante la presencia del parásito.

El informe nacional señala que la mayor incidencia de casos se concentra en estados del sur y sureste del país. Veracruz lidera con 209 registros activos, seguido por Puebla con 157 y Oaxaca junto con San Luis Potosí con 149 casos cada uno, consolidando estas regiones como focos principales de la enfermedad.

Chiapas reporta 143 casos, mientras que Tamaulipas suma 123 y Hidalgo alcanza 116. En tanto, Yucatán contabiliza 98 casos, lo que refleja una amplia dispersión del gusano barrenador en diversas zonas del país durante la semana epidemiológica número 17.

Panorama nacional del gusano barrenador en México

Otros estados con presencia relevante son Querétaro con 71 casos, Jalisco con 61 y Guanajuato y Michoacán con 60 cada uno. Quintana Roo reporta 58, Guerrero 46 y Morelos 43, evidenciando la expansión del problema sanitario en distintas regiones.

En cifras menores, Campeche y Colima presentan 18 casos respectivamente, Tabasco registra 16, Nuevo León 11 y Zacatecas seis. En este escenario, Coahuila se integra al listado con un solo caso confirmado en Castaños, siendo el primero documentado oficialmente en la entidad.

La distribución por especie muestra que el ganado bovino concentra la mayor afectación con 882 casos. Le siguen los caninos con 436 y los porcinos con 123, además de 80 casos en equinos, 45 en ovinos y 29 en caprinos, lo que impacta directamente en la actividad ganadera.

Vigilancia sanitaria ante casos en humanos

El reporte también incluye 18 casos en felinos, seis en humanos, así como un caso en aves y otro en fauna silvestre. Aunque la incidencia en personas es baja, las autoridades mantienen medidas de vigilancia por los posibles riesgos a la salud pública.

Senasica indicó que se mantienen operativos de control y monitoreo en las entidades con mayor número de casos, además de reforzar acciones preventivas en zonas donde comienzan a detectarse contagios, como ocurre ahora en Coahuila.

El informe fue publicado en el portal oficial del Gobierno de México como parte del seguimiento epidemiológico permanente que realiza la autoridad sanitaria en coordinación con gobiernos estatales y productores pecuarios.