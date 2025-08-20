Llegan Olmos y Lechuga al Ayuntamiento de Torreón

El expresidente del Congreso y es alcalde de Torreón, Eduardo Olmos Castro, tiene ya un pie y medio en el Ayuntamiento de ese municipio, a donde llegará como Secretario del Ayuntamiento, en sustitución de José Elías Gánem.

Pero no llega solo, también lo acompañará Javier Lechuga Jiménez, quien deja la tesorería del Congreso, donde trabajó desde la anterior legislatura, para ocupar el mismo cargo, pero ahora en el municipio de Torreón.

Ambos políticos laguneros son cercanos al exgobernador y actual Senador Miguel Riquelme Solís, y ha trascendido que estos cambios habrán de darse en el transcurso de las próximas horas en el gobierno que encabeza Román Alberto Cepeda González.

Estos movimientos responderían a una serie de denuncias en contra de Elías Gánem y el todavía tesorero Óscar Luján, quienes han sido señalados por presuntas irregularidades que incluyen el desvío de recursos a través de empresas fantasma, como un contrato de exploración para pozos de agua del SIMAS por 66 millones de pesos, cuyo accionista es el chofer del todavía Secretario del Ayuntamiento.