Llega techumbre a primaria y pavimentan en colonia Nueva Tlaxcala

Durante el evento, el alcalde Javier Díaz González destacó que la obra fue posible con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas

Con una inversión superior a los 3 millones de pesos, fue entregada una nueva techumbre en la Escuela Primaria Xicoténcatl, ubicada en la colonia Nueva Tlaxcala, con lo que estudiantes y docentes contarán con un espacio protegido para realizar actividades cívicas, deportivas y culturales.

Entregan útiles, uniformes y 675 mochilas

Durante el evento, el alcalde Javier Díaz González destacó que la obra fue posible con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, como parte del trabajo coordinado para atender las necesidades de las comunidades educativas.

Además, se realizó la entrega simbólica de libros de texto, útiles escolares y uniformes, así como 675 mochilas donadas por la empresa Motherson.

Mejoran movilidad en la colonia Nueva Tlaxcala

A estas acciones se suma la pavimentación de la calle Ledaña, con lo que se mejora la movilidad y las condiciones urbanas de este sector de Saltillo. Autoridades municipales y estatales señalaron que continuarán impulsando obras que atiendan de manera directa las necesidades planteadas por las familias y habitantes de Nueva Tlaxcala.