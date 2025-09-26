Llega obra 'Las Primas' al Teatro de la Ciudad en Ramos Arizpe

La producción busca conectar con el público a través de una historia que refleja situaciones comunes en las familias mexicanas

Ramos Arizpe se prepara para recibir la puesta en escena “Las Primas”, una obra que aborda los conflictos familiares cotidianos y que será presentada este sábado 27 de septiembre en el Teatro de la Ciudad “Eulalio Gutiérrez”, con dos funciones programadas a las 5:00 y 7:00 de la tarde.

La producción, escrita por Minerva Consejo y Alejandra Guardiola, busca conectar con el público a través de una historia que refleja situaciones comunes en las familias mexicanas, desde disputas hasta la búsqueda de unidad como base de la sociedad.

El secretario de Desarrollo Social de Ramos Arizpe, José Humberto García Zertuche, destacó la importancia de promover este tipo de actividades culturales en la ciudad y llamó a la ciudadanía a acudir.

“Es una obra con un mensaje muy interesante que retrata situaciones que se viven en muchas familias, no solo aquí, sino en cualquier lugar”, señaló.

Por su parte, Alejandra Guardiola, quien además de actuar participa como productora, resaltó que la obra fue posible gracias al trabajo de artistas coahuilenses que buscan consolidar espacios culturales en la región.

Subrayó que el teatro permite representar conflictos sociales de la vida diaria con el fin de reflexionar sobre la unión familiar.

El elenco lo completan Griselda Elizondo y David Fraustro, bajo la dirección de Guardiola y con música de Ernesto Anaya.

Los boletos tienen un costo de 150 pesos y estarán disponibles en taquilla el día del evento.

Con esta presentación, Ramos Arizpe fortalece su oferta cultural al abrir espacio a producciones locales que promueven el arte y la reflexión social.