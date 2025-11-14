Llega la fiebre por la Copa del Mundo a Coahuila

El Comité Organizador estima que México recibirá 5 millones de visitantes durante el Mundial, por lo que cerca de 1.5 millones podrían llegar a Monterrey

Con Monterrey como una de las tres sedes que albergarán partidos del Mundial de la FIFA 2026, las regiones Sureste y Laguna de Coahuila se preparan ya para el impacto económico que representará la visita de miles de turistas de todo el mundo.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas dijo que será a principios de enero cuando se presente el plan definitivo con los fan fest y la posible designación del Territorio Santos Laguna como “hub” o sede alterna para alguna de las selecciones nacionales que participarán en Monterrey.

“Tenemos que estar bien aliados, muy juntos hoteleros, restauranteros, tour operadores para entre todos armarla en grande, y que se viva en grande este Mundial aprovechando que estamos muy cerca de una de las sedes”.

Destacó que el Comité Organizador estima que México recibirá 5 millones de visitantes durante el Mundial, por lo que cerca de 1.5 millones podrían llegar a Monterrey, y que harían uso del aeropuerto Plan de Guadalupe de Ramos Arizpe, además de ocupación hotelera y de paso aprovechar los atractivos turísticos de la región como la ruta Vinos y Dinos.

En el caso de Saltillo, dijo, el proyecto busca impulsar toda la cadena de valor del turismo local, y en el caso de Torreón, con actividades como el juego amistoso que se celebrará este sábado entre la Selección Mexicana y Uruguay.