Llega a Ramos Arizpe colección histórica de timbres de futbol

La exposición también incorpora artículos de colección como playeras, bufandas, revistas y diversos souvenirs conservados por aficionados

Los aficionados al futbol podrán recorrer más de medio siglo de historia de las Copas del Mundo a través de una exposición de timbres postales originales que abrirá sus puertas en Ramos Arizpe durante el Mundial de 2026.

La muestra temporal “Fútbol: Timbres Postales” será exhibida del 11 de junio al 19 de julio en el Museo de Historia de Ramos Arizpe y reúne piezas filatélicas emitidas desde México 1970 hasta la actual Copa Mundial de la FIFA 2026.

Una de las colecciones más importantes sobre futbol y filatelia

De acuerdo con el director del museo, Hilario Durón Martínez, se trata de una de las colecciones más importantes sobre futbol y filatelia que actualmente pueden apreciarse en el país, ya que fuera de la exposición ubicada en la Ciudad de México, no existe otra muestra similar abierta al público.

La colección, facilitada por el Servicio Postal Mexicano, incluye timbres originales dedicados a distintas ediciones mundialistas, además de piezas relacionadas con estadios emblemáticos y figuras que marcaron la historia del futbol internacional.

La exposición también incorpora artículos de colección como playeras, bufandas, revistas y diversos souvenirs conservados por aficionados a lo largo de los años. Entre las piezas más destacadas figura una playera conmemorativa elaborada por el Servicio Postal Mexicano con motivo de la participación de la Selección Nacional en Francia 1998.

Como parte del recorrido, los visitantes encontrarán además un espacio dedicado a futbolistas originarios de Ramos Arizpe que dejaron huella en el deporte local y regional. La entrada será gratuita en las instalaciones del museo ubicadas en la Alameda Miguel Ramos Arizpe.