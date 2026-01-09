Llaman en Arteaga a poner en regla obras en proceso

La intención, señalan, no es frenar el desarrollo, sino ordenar el crecimiento urbano y prevenir problemas legales o de seguridad

Autoridades municipales de Arteaga hicieron un llamado a propietarios y responsables de obras para regularizar construcciones en proceso o próximas a iniciar, con el fin de evitar riesgos, sanciones y conflictos con vecinos.

Desde el arranque de 2026, personal de Desarrollo Urbano realiza recorridos de inspección en distintos puntos del municipio para verificar que las obras cuenten con los permisos correspondientes y cumplan con la normatividad vigente.

Durante estas revisiones, se verifica la documentación básica y las condiciones de seguridad en cada proyecto.

En los casos donde se detectaron irregularidades, se emitieron notificaciones para que los responsables inicien el trámite de regularización.

La intención, señalan, no es frenar el desarrollo, sino ordenar el crecimiento urbano y prevenir problemas legales o de seguridad.

La autoridad municipal recomendó a quienes construyen o planean hacerlo revisar con anticipación que sus permisos estén en regla y, de no ser así, acercarse a Desarrollo Urbano para realizar los trámites necesarios para evitar multas y avanzar con mayor certeza en cada proyecto.