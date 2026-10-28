Llaman a vigilar los precios de las flores por Día de Muertos

Aunque por ahora las flores mantienen precios accesibles, conforme se acerquen el 1 y 2 de noviembre, podrían registrarse incrementos inesperados

A unos días de la celebración del Día de Muertos 2026, comerciantes de Saltillo ya ofrecen las tradicionales flores que miles de familias llevarán a los panteones para recordar a sus seres queridos.

Actualmente, la mano de león se comercializa entre 20 y 30 pesos, mientras que el ramito de cempasúchil puede encontrarse desde 50 pesos y la maceta en 60 pesos, o tres por 180 pesos.

Sin embargo, ante la gran afluencia que se espera en los camposantos, surge una pregunta importante: ¿quién vigilará que los precios no se disparen aprovechando la alta demanda?

La inquietud está puesta nuevamente sobre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pues aunque por ahora las flores mantienen precios accesibles, conforme se acerquen el 1 y 2 de noviembre podrían registrarse incrementos inesperados.

De ahí la importancia de que personal de esta dependencia federal realice recorridos por los establecimientos y puntos de venta cercanos a los cementerios, verificando que los comerciantes exhiban sus precios y respeten los montos anunciados, evitando posibles abusos contra las familias que buscan mantener viva esta tradición.

La pregunta queda directamente para Galio Vega Ábrego, titular de Profeco en Coahuila: ¿habrá presencia de inspectores durante estos días de mayor actividad comercial o nuevamente quedará la ciudadanía esperando una vigilancia más visible de la dependencia?

Hasta ahora, la interrogante es si se implementará algún operativo especial en Saltillo para proteger el bolsillo de los consumidores, porque no basta con tener oficinas abiertas; también se necesita presencia en las calles, especialmente durante las temporadas en las que aumenta considerablemente la demanda de productos.