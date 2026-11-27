La representante de Huellitas Tristes advirtió sobre la sensibilidad auditiva animal y pidió medidas familiares para proteger a perros y gatos.

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Con la llegada de la temporada navideña también aumenta la preocupación por el uso de cohetes y otros artículos de pirotecnia, cuya venta está prohibida, pero que todavía suelen conseguirse y detonarse en distintos sectores de la ciudad.

El ruido que generan puede afectar considerablemente a las mascotas, debido a su sensibilidad auditiva.

Claudia Vega, representante del movimiento Huellitas Tristes, señaló que se encuentran preparados para apoyar y proteger a la mayor cantidad de animales posible durante estas fechas; sin embargo, destacó que la prevención también comienza en casa, con los cuidados que cada familia brinda a sus mascotas.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar el uso de pirotecnia y tomar medidas para mantener a perros y gatos seguros durante las celebraciones. Recordó que, mientras para algunas personas los estallidos forman parte de los festejos, para los animales pueden representar episodios de miedo, estrés y alteraciones provocadas por el fuerte ruido.

Recomendaciones para proteger a las mascotas ante la pirotecnia

Para reducir los riesgos durante las detonaciones, Claudia Vega y el movimiento Huellitas Tristes subrayan la importancia de que las familias adopten medidas preventivas en el hogar, como mantener a perros y gatos dentro de casa en espacios seguros, cerrar puertas y ventanas para amortiguar el sonido y evitar dejarlos amarrados en patios o azoteas donde puedan sufrir accidentes o extravíos.

Asimismo, se recomienda colocar placas de identificación visibles y actualizadas en collares o pecheras, habilitar refugios tranquilos con cobijas o juguetes conocidos y brindar acompañamiento sereno para disminuir la ansiedad de los animales durante los festejos decembrinos.