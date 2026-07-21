Llaman a asumir responsabilidad ante casos de maltrato animal

La regidora también exhortó a los propietarios a participar en las campañas de esterilización y vacunación que organizan las autoridades

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Los recientes casos de maltrato animal registrados en Coahuila evidencian la necesidad de fortalecer la cultura de la tenencia responsable de mascotas y prevenir el abandono de perros y gatos, consideró la regidora de Ramos Arizpe, Gloria Areli Flores Oyervides.

La edil señaló que, aunque cada vez existe una mayor participación ciudadana en el rescate y protección de animales, todavía hace falta generar mayor conciencia sobre la responsabilidad que implica adoptar o adquirir una mascota.

Adoptar una mascota implica cuidados y recursos

Explicó que muchas personas deciden quedarse con un cachorro por su apariencia, pero al crecer terminan abandonándolo en la calle al no estar preparadas para brindarle los cuidados que requiere.

“Hay que ser muy conscientes de lo que conlleva adoptar una mascota. Requiere alimentación, vacunas, atención médica, espacio y tiempo. No es solamente tenerla porque está bonita cuando es pequeña”, expresó.

Flores Oyervides afirmó que una mascota debe ser considerada un integrante más de la familia y no únicamente un animal para cuidar una vivienda o un negocio, ya que muchos perros permanecen amarrados o en condiciones inadecuadas durante gran parte de su vida.

Exhortan a esterilizar y vacunar a las mascotas

La regidora también exhortó a los propietarios a participar en las campañas de esterilización y vacunación que organizan las autoridades, al señalar que estas acciones ayudan a controlar la sobrepoblación de animales en situación de calle y a prevenir enfermedades como las transmitidas por garrapatas.

“Si no pueden hacerse cargo de una mascota, mejor no la adopten. Es una responsabilidad que implica tiempo, cuidados y recursos. Si ya la tienen, hay que esterilizarla para evitar camadas que después terminan abandonadas”, puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado a la población a sumarse a las acciones de protección y bienestar animal, al considerar que la prevención, la esterilización y la tenencia responsable son fundamentales para reducir los casos de abandono y maltrato que continúan registrándose en la entidad.