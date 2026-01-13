Llaman a aprovechar pago anual de agua 2026 en Ramos Arizpe

Este esquema que ofrece la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento contempla una tarifa única para el sector habitacional, con montos según el tipo de vivienda

Durante enero, usuarios del servicio de agua potable en Ramos Arizpe pueden pagar por adelantado su consumo de todo el año 2026 a través del esquema de anualidad que ofrece la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), opción que permite regularizar el servicio y facilitar la planeación del gasto familiar.

Este esquema contempla una tarifa única para el sector habitacional, con montos que varían según el tipo de vivienda, y considera un consumo anual de hasta 180 metros cúbicos, con el objetivo de incentivar el uso responsable del agua.

De acuerdo con EMAS, los recursos que se obtienen mediante este pago anticipado se destinan a mejoras en la red de agua potable y drenaje, así como al mantenimiento del sistema hidráulico, acciones clave para garantizar un servicio más estable en el municipio.

El pago de la anualidad debe realizarse de manera presencial en las oficinas de EMAS y en una sola exhibición. Entre los requisitos se encuentra contar con medidor en funcionamiento, visible y accesible para su verificación.

El programa estará vigente del 2 al 31 de enero de 2026, con horarios de atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas y sábados de 8:00 a 12:00 horas.

Autoridades municipales señalaron que esta modalidad representa una alternativa para quienes buscan evitar pagos mensuales, mantener su cuenta al corriente y contribuir al fortalecimiento del servicio de agua en Ramos Arizpe.