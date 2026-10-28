Llamado en Info 7 moviliza apoyo policial a familia en duelo

Los oficiales también brindaron apoyo moral y realizaron una guardia de honor junto al féretro, como muestra de respeto hacia la persona fallecida

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Un llamado de ayuda realizado durante una transmisión en vivo de Info 7 Coahuila, la mañana de este martes 27 de octubre, encontró respuesta en la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

Una persona se acercó al equipo de noticias para solicitar apoyo, pues su padre se encontraba en las capillas funerarias del DIF Coahuila y la familia tenía como límite la una de la tarde para retirarlo y llevarlo a sepultar; sin embargo, no contaban con los recursos necesarios para hacerlo.

La petición fue compartida en plena transmisión y no tardó en despertar la solidaridad. Entre quienes respondieron estuvieron elementos de distintos agrupamientos de la Policía Municipal, quienes acudieron a las instalaciones ubicadas en calzada Echeverría y calle Palma, llevando flores, café, pan y alimentos para acompañar a los familiares en uno de los momentos más difíciles.

Policías realizan guardia de honor y apoyan con el traslado

Los oficiales también brindaron apoyo moral y realizaron una guardia de honor junto al féretro, como muestra de respeto hacia la persona fallecida.

La intervención de la corporación no terminó ahí, pues también se facilitó una unidad oficial para apoyar con el traslado al panteón y permitir que la familia pudiera despedir dignamente a su ser querido.

En esta acción participaron elementos de distintos sectores, Tránsito, agrupamiento Violeta y otras áreas de la Comisaría, demostrando que la labor policial también puede hacerse presente a través de la sensibilidad, la cercanía y la solidaridad con quienes más lo necesitan.