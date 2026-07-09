Llama PC de Ramos Arizpe a extremar precauciones por lluvias

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Sánchez, informó que las visitas preventivas se realizaron en las colonias que corren riesgo de inundación

Alrededor de 100 familias que habitan en zonas consideradas de riesgo por inundaciones y crecientes de arroyos ya fueron notificadas por personal de Protección Civil de Ramos Arizpe para que extremen precauciones durante la actual temporada de lluvias.

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Sánchez, informó que las visitas preventivas se realizaron en las colonias Cerrito de la Cruz, Peña Alta, La Palma, Analco y Cañadas del Mirador, donde existen viviendas cercanas al cauce del arroyo La Encantada y otros puntos vulnerables.

“Se han notificado aproximadamente a 100 familias sobre esta situación de riesgo, sobre todo en esta temporada de lluvias. Hay que tener mucho cuidado y estar muy al pendiente”, señaló.

El funcionario explicó que el arroyo La Encantada concentra gran parte del agua que desciende desde Saltillo y Arteaga, por lo que durante tormentas intensas puede incrementar rápidamente su nivel.

Las recomendaciones también fueron dirigidas a las familias que actualmente habitan las antiguas instalaciones del Deportivo Analco, quienes fueron exhortadas a abandonar el lugar si observan que el cauce comienza a crecer y trasladarse a la parte alta de la colonia mientras llegan los cuerpos de auxilio.

“Si ven que el arroyo está muy crecido, salgan de las viviendas y diríjanse a la parte alta de la colonia. Nosotros podemos acudir de inmediato y trasladarlos a un lugar seguro”, indicó.

Sánchez informó que el municipio cuenta con un refugio temporal habilitado en la estación de Bomberos, donde se dispone de alimentos, sanitarios, paramédicos y ambulancias para atender a la población en caso de una contingencia.

Asimismo, exhortó a los habitantes de zonas cercanas a arroyos a mantenerse atentos a las condiciones climatológicas y reportar cualquier emergencia al 911 o al 844-488-6981, número que opera las 24 horas del día.