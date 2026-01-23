Llama IMSS Coahuila a actualizar datos para atención médica

Revisar el NSS, la UMF y beneficiarios puede evitar retrasos en trámites, incapacidades o emergencias médicas durante la vida laboral, advierte el Instituto

Tener los datos actualizados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puede ser determinante para recibir atención médica oportuna, tramitar una incapacidad o evitar contratiempos administrativos. Por ello, el IMSS en Coahuila llamó a las y los trabajadores a verificar que su Número de Seguridad Social (NSS), su Unidad de Medicina Familiar (UMF) y el registro de beneficiarios estén correctamente actualizados.

¿Por qué es importante completar el registro ante el IMSS?

El jefe del departamento de Supervisión de Afiliación Vigencia del IMSS en Coahuila, Jorge Alberto Ocampo Hidalgo, explicó que al iniciar una relación laboral formal se asigna un Número de Seguridad Social único y permanente, pero recalcó que es responsabilidad del trabajador completar su registro ante el Instituto.

Elección de Unidad de Medicina Familiar y beneficiarios

Precisó que este proceso incluye elegir la Unidad de Medicina Familiar más cercana a su domicilio y dar de alta a los beneficiarios, un paso que con frecuencia se omite al asumir que el alta realizada por el patrón es suficiente para acceder a los servicios médicos.

Riesgos de no actualizar los datos en el IMSS

El funcionario advirtió que la falta de este registro puede generar retrasos cuando se requiere atención médica, se presenta un accidente laboral o se deben realizar trámites como incapacidades, pensiones u otros derechos derivados de la seguridad social.

Opciones para actualizar la información

El IMSS informó que la actualización de datos puede realizarse de forma sencilla a través de la aplicación IMSS Digital o del portal oficial del Instituto, utilizando la CURP y un correo electrónico. También está disponible la opción presencial en las ventanillas de Afiliación de la Unidad de Medicina Familiar correspondiente.

Importancia del Número de Seguridad Social

Además, se subrayó que conocer y conservar el Número de Seguridad Social es clave durante toda la vida laboral, ya que es requerido no solo por el IMSS, sino también por otras instituciones para diversos trámites y prestaciones.