Llama Educación Coahuila a evitar ausencias escolares

Independientemente de los criterios de evaluación establecidos por la autoridad educativa federal, la asistencia cotidiana sigue siendo un factor

A unos días de que concluya el ciclo escolar 2025-2026 y en medio del debate nacional generado por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó en el mes de mayo que las inasistencias no pueden ser el único criterio para acreditar un grado escolar, el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, hizo un llamado a madres y padres de familia para que el próximo ciclo escolar procuren que sus hijos no falten a clases, al advertir que cada ausencia repercute directamente en su aprendizaje y desarrollo integral.

Secretaría de Educación destaca la importancia de asistir a clases

El funcionario señaló que, independientemente de los criterios de evaluación establecidos por la autoridad educativa federal, la asistencia cotidiana sigue siendo un factor determinante para el desempeño académico de niñas, niños y adolescentes.

“Está directamente correlacionado el nivel de asistencia con el nivel de aprovechamiento académico. Cada día que faltan a la escuela se generan condiciones que impactan negativamente a nuestros alumnos”, afirmó.

Garza Fishburn explicó que la permanencia de los estudiantes en las aulas no solo fortalece el aprendizaje, sino que también contribuye a su desarrollo social, emocional, físico y mental, al convivir diariamente con docentes y compañeros dentro de la comunidad educativa.

Por ello, exhortó a las familias a que, el próximo ciclo escolar, mantengan el compromiso de enviar a sus hijos a clases de manera regular y respalden los procesos de evaluación, al considerar que la formación escolar va más allá de la acreditación de un grado.

Evaluación y asistencia seguirán siendo prioritarias

El secretario sostuvo que la evaluación continuará siendo una herramienta fundamental para medir el avance de los estudiantes, tanto en el aspecto académico como en otras áreas relacionadas con su bienestar integral.

“El compromiso de la Secretaría seguirá siendo medir, evaluar y acompañar los procesos formativos de nuestros alumnos, pero también es importante que desde casa se valore la asistencia y el trabajo que se realiza en las escuelas”, indicó.

Esperan calendario oficial del próximo ciclo escolar

Respecto al próximo ciclo escolar, Garza Fishburn informó que la Secretaría de Educación de Coahuila aún no ha recibido el calendario oficial por parte de la Federación, luego de las modificaciones planteadas semanas atrás.

Indicó que, de manera preliminar, el inicio del ciclo escolar podría programarse para el 31 de agosto, aunque aclaró que la fecha definitiva dependerá del calendario oficial que emita la Secretaría de Educación Pública.