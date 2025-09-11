Llama CTM a no politizar los conflictos laborales

Por: Antonio Herrera 10 Septiembre 2025, 21:03 Compartir

Teresa Medina, líder de la CTM en Coahuila, pidió que los conflictos laborales en sectores como calzado, tabaco y refrescos no se usen con fines políticos

La secretaria general de la CTM en Coahuila, Teresa Medina, lanzó un enérgico llamado para que los conflictos laborales que enfrentan distintos sectores productivos del país no se utilicen con fines políticos. La dirigente señaló que problemas en industrias como la del calzado, tabaco y refrescos deben atenderse con responsabilidad y no convertirse en herramientas electorales. Medina expresó su preocupación por la creciente intromisión de partidos políticos en temas sindicales, lo cual —advirtió— desvirtúa las verdaderas causas de los trabajadores. Subrayó que los derechos laborales deben estar por encima de cualquier interés electoral y recordó que, cuando los partidos intentan capitalizar estas problemáticas, quienes terminan perdiendo son los propios empleados. La líder cetemista reiteró que la central obrera continuará defendiendo los derechos de los trabajadores de manera institucional y sin permitir injerencias externas. “Los conflictos deben resolverse mediante el diálogo y el respeto a la ley, no a través de discursos políticos que solo buscan dividir”.