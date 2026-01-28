Litigio con NL Technologies congela $70 mdp a Ramos Arizpe

El alcalde explicó que la instrucción fue emitida por un juez federal, quien ordenó que ese porcentaje de los recursos no llegue directamente al municipio

Un conflicto legal heredado con la empresa NL Technologies mantiene retenidos más de $70 millones de pesos de participaciones federales que corresponden al municipio de Ramos Arizpe, recursos que podrían duplicar la obra pública y fortalecer servicios básicos, pero que hoy permanecen inmovilizados por orden judicial, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

De acuerdo con el edil, aunque el municipio ganó el juicio administrativo por incumplimiento de contrato, un fideicomiso firmado entre la empresa, un banco y el Ayuntamiento sigue provocando la retención del 44% de las participaciones federales, lo que equivale a alrededor de $10 millones de pesos mensuales.

El alcalde explicó que la instrucción fue emitida por un juez federal, quien ordenó que ese porcentaje de los recursos no llegue directamente al municipio, sino a una cuenta bancaria vinculada al litigio, sin que hasta ahora exista claridad sobre en qué se están aplicando esos fondos.

“El problema es que ese dinero es de las y los ramosarizpenses. Con esos recursos podríamos hacer el doble de obras y beneficiar al doble de familias, pero hoy están detenidos por una decisión judicial que no nos ha favorecido”, señaló.

El conflicto se originó en septiembre de 2021, cuando el Ayuntamiento rescindió el contrato firmado en 2016 con NL Technologies para la modernización del alumbrado público, un proyecto valuado en más de mil 100 millones de pesos que contemplaba la instalación de luminarias, el pago de energía a la CFE y el mantenimiento del sistema por 20 años. La empresa dejó de cubrir el consumo eléctrico, obligando al municipio a asumir de manera emergente el servicio.

En 2023, el municipio obtuvo una resolución administrativa favorable que confirmó la legalidad de la rescisión; sin embargo, la empresa y Banco Afirme promovieron demandas mercantiles, penales y juicios de amparo. Aunque durante un periodo los recursos fueron liberados y entregados directamente al municipio, nuevos amparos revirtieron la medida, regresando el dinero al fideicomiso bancario.

Desde julio de 2025, el gobierno municipal ha presentado notificaciones formales y denuncias ante el Juzgado Segundo de Distrito por la presunta retención indebida de recursos y posibles irregularidades, sin que hasta el momento exista una resolución definitiva.