Listos estudios para rectificar carretera 57 en tramo Los Chorros

Autoridades reingresarán el Estudio Técnico Justificativo ante Semarnat para concretar el cambio de uso de suelo en la zona.

El proyecto para rectificar el trazo de la carretera federal 57, en el tramo conocido como Los Chorros, registra avances en sus procesos técnicos y administrativos, de acuerdo con una respuesta oficial enviada al diputado federal Jericó Abramo Masso, quien solicitó atender esta zona comprendida entre los kilómetros 230+700 y 235+000, cuerpo A, de la autopista Puerto México-La Carbonera.

En el oficio fechado el 6 de octubre de 2026, Hugo Enrique Fernández Sandoval, director de Enlace Legislativo, informó que el proyecto ejecutivo se encuentra concluido al 100 por ciento y que también se cuenta con la anuencia total para iniciar las obras en materia de derecho de vía. Asimismo, señaló que la Manifestación de Impacto Ambiental fue autorizada por la Semarnat el 30 de mayo de 2025 y que se aprobaron 20 millones de pesos para ejecutar los programas ambientales.

Sin embargo, el funcionario explicó que la solicitud de autorización del Estudio Técnico Justificativo fue desechada por la Semarnat, por lo que será ingresada nuevamente en los próximos días. Una vez autorizado este estudio, se realizará el pago correspondiente al Fondo Forestal para completar el trámite de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, requisito pendiente para avanzar en la ejecución del proyecto.