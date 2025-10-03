Lista celebración por 21 años de INFO7 Coahuila... ¡gracias a ti!

INFO7 Coahuila se ha convertido en un actor social, consolidando una propuesta que da voz a quienes día a día los sintonizan

INFO7 Coahuila, el noticiero de Televisión Azteca que marcó un antes y un después en la forma de hacer noticias en el estado, está de manteles largos.

Este 4 de octubre se cumplen 21 años desde que por primera vez se abrieron los micrófonos y se encendieron las cámaras para transmitir un espacio informativo comprometido con su audiencia.

Desde sus inicios, INFO7 se ha convertido en un actor social, consolidando una propuesta que da voz a quienes día a día los sintonizan.

Actualmente, INFO7 Coahuila cuenta con dos emisiones diarias: una matutina de 6:00 a 9:30 horas, y otra de mediodía, de 12:00 a 14:00 horas.

En cada edición se cuentan historias que conmueven, inspiran y reflejan la realidad de la comunidad, siempre con el objetivo de ayudar a quienes abren las puertas de su hogar a través de la pantalla.

Esa cercanía ha sido la clave de su permanencia y crecimiento durante más de dos décadas.

Como parte de los festejos por este 21 aniversario, el equipo saldrá a las calles este viernes 3 de octubre, un día antes de la gran fecha, para convivir de cerca con su audiencia.

La emisión matutina se transmitirá desde una plaza recién restaurada en la colonia Mirasierra, en Saltillo, mientras que el noticiero del mediodía llegará desde el municipio de Ramos Arizpe. Ambas transmisiones buscan celebrar con quienes han sido parte fundamental de esta historia: los televidentes.

Detrás de cada transmisión hay un gran equipo: al frente, los conductores Jennifer Sánchez , Ariadner Saldívar y Eric Pichardo; en el campo, reporteros como Irene Zapata, Christyan Estrada, Tyler Collazo y Antonio Herrera, acompañados por camarógrafos como Juan de Dios Ortiz, Mario Basaldúa y Luis Martínez coordinados por Bryan González.

También destacan figuras clave como el productor Ricardo Mellado, la coordinadora Azalia Villela, Leticia Quiñones y América Sandoval en la fuerza de ventas además de los ingenieros Juan Manuel Gallegos y Juan Gabriel González todos bajo el liderazgo del director general Marco Antonio Romero sin olvidar a un gran equipo de colaboradores quienes juntos agradecen al público por 21 años de confianza.

Porque al final, los verdaderos protagonistas son quienes cada día los acompañan desde casa. ¡Felicidades, INFO7 Coahuila!