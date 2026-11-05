Limpian canales pluviales en Ramos Arizpe por inundaciones

Personal de Servicios Primarios retiró residuos y realizó labores de mantenimiento en rejillas y canales de las colonias Manantiales y Guanajuato

Cuadrillas de Servicios Primarios realizaron trabajos de limpieza y desazolve en canales y rejillas pluviales de las colonias Manantiales y Guanajuato, en Ramos Arizpe, para reducir el riesgo de encharcamientos e inundaciones durante las lluvias.

Las labores se concentran en la calzada Manantiales

Las labores se concentraron en la calzada Manantiales y su cruce con Río Mississippi, donde personal municipal intervino la infraestructura de captación y conducción de agua para facilitar el escurrimiento durante las precipitaciones.

El secretario de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza, informó que estos trabajos forman parte del mantenimiento preventivo de los canales pluviales, especialmente en sectores donde la acumulación de agua puede representar un riesgo para las viviendas y sus habitantes.

La intervención incluyó la limpieza de rejillas y canales, así como trabajos de desazolve para mantener despejadas las estructuras que permiten conducir el agua de lluvia.

El desazolve forma parte del mantenimiento municipal

De acuerdo con el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, las acciones fueron realizadas por la Dirección de Servicios Primarios como parte del programa municipal de conservación de infraestructura urbana.

Las autoridades municipales señalaron que estos trabajos buscan disminuir los riesgos asociados con las precipitaciones y mantener en condiciones adecuadas los sistemas de drenaje pluvial de la ciudad.