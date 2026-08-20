Líderes empresariales ven a Coahuila como potencia industrial

Durante su visita por el 90 aniversario de Coparmex Coahuila, Juan Sierra y José Medina destacaron la seguridad, formalidad y fortaleza industrial del estado

Coahuila tiene condiciones para mantenerse entre los principales polos industriales del país, pero deberá mejorar su infraestructura y conectividad y evitar confiarse de los resultados alcanzados, coincidieron líderes empresariales nacionales durante su visita a Saltillo por el 90 aniversario de Coparmex Coahuila Sureste.

Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex, describió al estado como un “oasis en el desierto” por sus indicadores económicos, industriales y de seguridad, aunque advirtió que esas condiciones no garantizan por sí solas el crecimiento futuro.

“Coahuila, con los números que tiene y las condiciones que tiene, está llamado a ser un polo industrial importantísimo, pero no pueden bajar la guardia”, señaló.

El dirigente empresarial consideró que uno de los principales pendientes está relacionado con infraestructura y comunicaciones, elementos que pueden determinar la capacidad del estado para atraer nuevas inversiones frente a la competencia de otras entidades.

Como ejemplo, mencionó las dificultades de conectividad aérea y señaló que le habría gustado poder llegar directamente a Coahuila, en lugar de hacerlo a través de Monterrey.

Para Sierra Álvarez, el estado deberá hacer un diagnóstico de sus fortalezas y debilidades y proyectar las necesidades que tendrá durante las próximas décadas.

“Hay que hacer un buen análisis de qué necesita Coahuila de cara a los próximos 50 años”, expresó.

El presidente de Coparmex recordó que la competencia por inversiones ya no se limita entre países, sino también entre los propios estados, que deben ofrecer mejores condiciones para atraer proyectos.

“Si México está compitiendo para ser atractivo para la inversión, hoy los estados también juegan un papel importante”, señaló.

Por su parte, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, destacó los resultados de Coahuila en materia de seguridad y formalidad laboral.

Señaló que mientras a nivel nacional la informalidad laboral ronda 56 por ciento, Coahuila mantiene niveles considerablemente inferiores, condición que consideró favorable para la competitividad empresarial.

También destacó que el estado haya mantenido indicadores de seguridad superiores a los de otras entidades, aunque coincidió en que esos resultados deben sostenerse mediante políticas permanentes.

Otro de los temas relevantes para la industria coahuilense será la evolución del T-MEC, particularmente por el peso que tiene el sector automotriz dentro de la economía estatal.

Medina Mora señaló que la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá continúa avanzando y consideró positivo que el tratado mantenga un horizonte de largo plazo, aunque con revisiones periódicas.

Explicó que entre los temas centrales de la negociación están las reglas de origen y las cadenas de suministro, aspectos especialmente importantes para estados manufactureros como Coahuila.