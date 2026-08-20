Líder nacional de la CTM ofrece apoyo a trabajadores de AHMSA

Por: Antonio Herrera 18 Agosto 2026, 18:12 Compartir

El líder sindical destacó que la problemática de AHMSA no sólo impacta a sus trabajadores y sus familias, sino también a la economía de la región

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El dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina, manifestó el respaldo de la organización sindical a los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), quienes enfrentan una compleja situación laboral derivada de la crisis que atraviesa la empresa. CTM ofrece participar en búsqueda de soluciones Medina señaló que la CTM está dispuesta a participar y contribuir, dentro de sus posibilidades, en la búsqueda de alternativas que permitan atender el conflicto que afecta a los empleados de la acerera, al considerar que su situación representa un asunto de gran importancia para Monclova y su comunidad. El líder sindical destacó que la problemática de AHMSA no sólo impacta a sus trabajadores y sus familias, sino también a la economía de la región, por lo que reiteró la disposición de la CTM para acompañar a los obreros y respaldar las acciones encaminadas a encontrar una solución que permita recuperar la actividad laboral y generar certidumbre para los trabajadores.