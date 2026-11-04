Liberan Venustiano Carranza tras acuerdo en el Tec de Saltillo

El acercamiento permitió establecer compromisos que los integrantes del movimiento consideraron positivos, por lo que decidieron retirar el bloqueo

Después de siete días de bloqueo, el bulevar Venustiano Carranza quedó nuevamente abierto a la circulación minutos antes de las 15:00 horas de este martes 3 de noviembre, luego de que estudiantes y autoridades del Tecnológico de Saltillo alcanzaran acuerdos para avanzar en la solución del conflicto.

En las negociaciones destacó la disposición de la directora, Ania Sánchez, quien mantuvo una postura de apertura al diálogo y privilegiará los acuerdos, manifestándose siempre en favor del bienestar de toda la comunidad estudiantil.

El acercamiento entre ambas partes permitió establecer compromisos que los integrantes del movimiento consideraron positivos, por lo que decidieron retirar el bloqueo que afectaba a miles de automovilistas.

Los estudiantes señalaron que mantendrán su organización y darán seguimiento a sus exigencias, a fin de que los acuerdos alcanzados se traduzcan en respuestas concretas por parte de la institución.

Antes de retirarse, los manifestantes ofrecieron disculpas a la ciudadanía por las afectaciones ocasionadas durante una semana, al considerar que su protesta era necesaria para visibilizar sus demandas.

Con la apertura del bulevar Venustiano Carranza concluyó el cierre de esta importante arteria de Saltillo, mientras queda pendiente el cumplimiento de los compromisos establecidos.