Liberan moscas estériles para frenar avance del gusano barrenador

La medida es implementada con el objetivo de reducir la reproducción del insecto transmisor y evitar un incremento de contagios en el hato ganadero

Autoridades sanitarias iniciaron la liberación de moscas estériles en la Región Centro de Coahuila como parte de una estrategia para contener la propagación del gusano barrenador del ganado, luego de la detección del primer caso en la zona.

La medida es implementada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en coordinación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con el objetivo de reducir la reproducción del insecto transmisor y evitar un incremento de contagios en el hato ganadero.

De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Rural del estado, esta técnica consiste en la liberación de moscas estériles que interrumpen el ciclo reproductivo de la plaga, lo que permite disminuir su población en las zonas afectadas y establecer un cerco sanitario.

Como parte de estas acciones, se contempla la coordinación con productores y autoridades locales para reforzar las medidas de control, particularmente en las áreas donde se ha detectado riesgo de propagación.

Además, autoridades estatales y federales sostendrán reuniones informativas con la Unión Ganadera Regional, asociaciones locales y personal técnico, con el fin de detallar el esquema de trabajo, que incluye la división del territorio en cuadrantes para la liberación estratégica de las moscas en los próximos días.

El gusano barrenador representa una amenaza para la actividad ganadera, por lo que estas acciones buscan contener su avance y proteger la sanidad animal en la región centro del estado.