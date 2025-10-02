Liberan a 200 reos en Coahuila: buscan despresurizar los penales

La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de Coahuila, ha otorgado alrededor de 200 preliberaciones en los diferentes penales del estado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En un trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía de Coahuila, el Poder Judicial de Coahuila ha otorgado alrededor de 200 preliberaciones en los diferentes penales del estado.

Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Poder Judicial de Coahuila, dijo que esta acción se da con la finalidad de despresurizar los centros penitenciarios de Coahuila, donde se encuentran presos por delitos menores que incluso pueden salir con multas de hasta 5 mil pesos.

“En conjunto con el fiscal del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, que coordina el señor gobernador, el Ejecutivo Estatal nos ha pedido la revisión y despresurización de los penales; ya llevamos alrededor de 200 liberaciones de asuntos de personas que podrían tener algún beneficio, que se tratan de preliberaciones”, señaló Mery Ayup.

En entrevista, el presidente magistrado informó que se tienen programadas 500 preliberaciones para este año.

Agregó que con este programa no solo se busca mejorar las condiciones de las personas privadas de su libertad (PPL) que permanecen en reclusión, sino también agilizar la reinserción social de quienes cumplen con los criterios para acceder a este beneficio.