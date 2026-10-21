Leyendas de Saltillo cobrarán vida en expo por Día de Muertos

La artista Adriana Skifer presentará una instalación pictórica y literaria inspirada en leyendas de Saltillo; además, habrá espacio para recordar difuntos

Las leyendas tradicionales de Saltillo serán reinterpretadas a través de pinturas y textos literarios en una exposición artística que se integrará a las celebraciones de Día de Muertos del barrio de Santa Anita, donde los visitantes también podrán participar en la creación de un memorial colectivo dedicado a sus familiares fallecidos.

La artista plástica Adriana Esquifer informó que presentará una instalación pictórica y literaria sobre la calle Acuña, en el trayecto comprendido entre la calle Ramos y las escalinatas de Santa Anita, como parte de las actividades culturales que acompañarán al altar monumental.

La propuesta contempla seis unidades de exhibición, con obras que combinarán la reinterpretación de leyendas locales y representaciones pictóricas, además de espacios destinados a la participación del público.

“Voy a participar con una instalación pictórica literaria en el trayecto de la calle Acuña, de la calle Ramos a llegar hacia las escalinatas. Esta propuesta tiene que ver con una reinterpretación de leyendas de Saltillo”, explicó.

Visitantes podrán dedicar mensajes a sus difuntos

Una de las características de la exposición será la instalación de lonas en blanco junto a las obras artísticas, donde los asistentes podrán escribir mensajes, recuerdos y dedicatorias para sus seres queridos fallecidos.

Esquifer explicó que la intención es que los visitantes no solamente observen la exposición, sino que también contribuyan a construir un memorial colectivo relacionado con las tradiciones de Día de Muertos.

“Espero e invito a la gente a que participe a construir un memorial, un memorial dedicado a sus difuntos, a sus seres queridos”, expresó.

Exposición permanecerá cuatro días en Santa Anita

La artista destacó que la colaboración entre vecinos del barrio de Santa Anita y la Universidad Carolina ha permitido incorporar diferentes expresiones culturales a las actividades del altar monumental, entre ellas música, poesía y artes plásticas.

Señaló que existe apertura para que artistas y ciudadanos participen con propuestas que contribuyan a fortalecer esta celebración tradicional de Saltillo.

La instalación pictórica y literaria estará disponible del 30 de octubre al 2 de noviembre, coincidiendo con la exhibición del altar monumental en las escalinatas de Santa Anita.

Durante esos cuatro días, los visitantes podrán recorrer las obras inspiradas en las leyendas de Saltillo y dejar mensajes en el memorial colectivo, que formará parte de las actividades artísticas organizadas para recordar a los difuntos.