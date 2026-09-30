Ley de anexos requiere respaldo de municipios en Coahuila

Entre 2025 y 2026, se han reportado ocho decesos, siete de ellos en la región sureste, afirmó el diputado Jorge Arturo Valdés Flores

Si bien ya está en vigor una ley que regula los establecimientos de rehabilitación y tratamiento de adicciones conocidos como anexos, aún hace falta que se trabaje en materia de prevención, pues entre 2025 y 2026, se han reportado ocho decesos, siete de ellos en la región sureste, afirmó el diputado Jorge Arturo Valdés Flores.

Congreso pide fortalecer acciones de prevención

Dijo que las fracciones parlamentarias hicieron un llamado unánime a que se trabaje en la prevención, pues a pesar de que existe una Fiscalía efectiva, no se trata de castigar a quienes cometen homicidios, sino prevenir que existan estos delitos.

“Qué bueno que contamos con buenas herramientas como la Fiscalía y el Poder Judicial, que hacen valer la ley ante una situación de estas, pero yo creo que tenemos que ir un paso más adelante”.

Regulación requiere apoyo de estado y municipios

Recordó que la iniciativa para regular los anexos fue respaldada por todos los diputados del Congreso, quienes coinciden en que la regulación debe contar con el apoyo no solo del estado, sino también de los municipios.