Levantan bloqueo a juzgado en Monclova por proceso de AHMSA

Trabajadores y ex trabajadores de Altos Hornos de México levantaron el bloqueo que mantenían en el Juzgado Cuarto de Distrito en Monclova, luego de cumplir el acuerdo interno de realizar la protesta únicamente durante un día, en rechazo a nuevas prórrogas dentro del proceso concursal de la siderúrgica.

La suspensión del plantón fue confirmada por integrantes del movimiento obrero, quienes reiteraron su inconformidad con la reciente ampliación de plazos otorgada al síndico del concurso mercantil, al considerar que la medida solo prolonga un proceso que ha generado severas afectaciones económicas y sociales.

Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, explicó que desde un inicio se estableció que la manifestación sería temporal y se desarrollaría únicamente durante la jornada del miércoles, acuerdo que, afirmó, fue respetado en su totalidad.

Detalló que el plantón inició desde temprana hora, impidiendo el acceso al personal y a los usuarios que realizaban trámites en el juzgado federal, como parte de una acción de presión simbólica para visibilizar la inconformidad de los trabajadores.

“El acuerdo era estar solo ese día y lo cumplimos tal como lo habíamos platicado”, señaló el dirigente, al subrayar que la movilización se realizó de manera organizada y sin intención de prolongarse indefinidamente.

Torres Ávalos aclaró que el Juzgado Cuarto de Distrito no tiene participación directa en el proceso de quiebra de AHMSA, sin embargo, fue elegido como un punto representativo para enviar un mensaje claro a las autoridades judiciales federales.

Indicó que el objetivo central de la protesta fue externar la inconformidad obrera ante la jueza del Juzgado Segundo de Distrito en materia de Concursos Mercantiles, responsable de autorizar la prórroga solicitada por la sindicatura.

El líder laboral sostuvo que los trabajadores rechazan categóricamente cualquier extensión adicional de plazos, al considerar que el proceso ya ha sido excesivamente largo y ha generado daños irreversibles a miles de familias.

“Ya no podemos esperar más tiempo, el daño ha sido demasiado y no estamos dispuestos a que esto se vaya prórroga tras prórroga”, expresó al fijar la postura del movimiento.

Reconoció que no existía expectativa de que la decisión judicial fuera revertida, pero consideraron indispensable manifestar su rechazo de forma pública, pacífica y firme, para dejar constancia de su inconformidad.

Torres Ávalos descartó, por el momento, la promoción de amparos u otros recursos legales, al señalar que estos mecanismos implicarían nuevos retrasos en un proceso que ya se ha extendido por años.

Añadió que, aunque la prórroga no se revertirá, los trabajadores mantendrán una postura crítica y vigilante ante lo que califican como una lentitud excesiva en la resolución del concurso mercantil.

El dirigente hizo un llamado a la unidad de los ex trabajadores de AHMSA, al asegurar que la lucha continuará hasta lograr la recuperación de salarios, prestaciones y derechos laborales pendientes.

Rechazan finiquitos fuera del contrato colectivo

En relación con las declaraciones del síndico, quien ha señalado que los finiquitos se cubrirían conforme a la Ley Federal del Trabajo y no al contrato colectivo, Torres Ávalos indicó que ese escenario ya era conocido por los trabajadores.

Explicó que la sindicatura ha reiterado en diversas ocasiones que debe apegarse a la legislación en materia de quiebras, una postura que, dijo, los obreros comprenden en términos legales.

No obstante, subrayó que la principal exigencia es que los pagos se realicen de manera inmediata y no continúen postergándose sin fechas claras ni compromisos firmes.

Finalmente, señaló que la esperanza de los trabajadores está puesta en la intervención de la presidenta de la República, a quien han solicitado apoyo para que se haga justicia y se reconozcan plenamente las prestaciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo.