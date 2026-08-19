Lechón Fest reunirá a más de 100 equipos en Ramos Arizpe

La segunda edición del concurso gastronómico se realizará el 29 de agosto con tres categorías, premios en efectivo, música, rodeo infantil y entrada gratuita

Más de 100 equipos participarán el próximo sábado 29 de agosto en la segunda edición del Lechón Fest, uno de los principales eventos gastronómicos del Ramos Fest 2026.

La competencia se realizará en la Alameda Miguel Ramos Arizpe y reunirá equipos de seis integrantes que competirán en las categorías Novatos, Intermedios y Máster, poniendo a prueba distintas técnicas para la preparación de lechón.

La inscripción tiene un costo de 6 mil pesos por equipo e incluye un lechón de entre ocho y 10 kilogramos, además de toldo, mesa, sillas, mandiles y utensilios para la preparación.

Los primeros lugares de cada categoría recibirán 10 mil pesos, mientras que los segundos obtendrán 7 mil y los terceros 5 mil pesos. También habrá premios de 4 mil pesos para la mejor salsa y el mejor stand.

Uno de los atractivos adicionales será la preparación de una res de aproximadamente 160 kilogramos, cuyo proceso comenzará desde un día antes y que posteriormente será ofrecida gratuitamente entre los asistentes.

La degustación estará acompañada por tortillas recién elaboradas durante el evento.

El festival abrirá al público a partir de las 12:00 horas con entrada gratuita y contará con música, actividades familiares y rodeo infantil.

En esta edición, Monclova será el municipio invitado, además de que participarán equipos provenientes de instituciones educativas, dependencias estatales y otros municipios.

El jurado estará integrado por especialistas del ámbito gastronómico y parrillero, bajo la coordinación de Alfonso López, además de jueces como Lobo Grill, Chef Krystela y Chef Christian Tamez.

La jornada concluirá con la presentación de El Poder del Norte, programada para las 20:00 horas.

El Lechón Fest formará parte de un fin de semana de actividades que comenzará el viernes 28 con la Feria del Tamal y Pan de Pulque, la Callejoneada y Tropicalísimo Apache, y concluirá el domingo 30 con la tradicional Cabalgata y la presentación de Salomón Robles y sus Legendarios.