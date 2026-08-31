'Lechón Fest' impulsa convivencia familiar en Ramos Arizpe

Lechón al ataúd, a la leña, al horno, a las brasas, ahumado y mediante distintas técnicas de cocción lenta formaron parte de la variedad gastronómica

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Más que una competencia gastronómica, el Lechón Fest 2026 se convirtió en un punto de encuentro para familias y grupos de amigos que, reunidos alrededor de los asadores, compartieron recetas, técnicas y la pasión por la cocina al fuego.

Desde temprana hora, la Alameda Miguel Ramos Arizpe comenzó a llenarse de visitantes y participantes, con más de 70 equipos registrados en las diferentes categorías. En cada espacio, familias completas y grupos de amigos se organizaron para preparar sus platillos, algunos con recetas que han pasado de generación en generación y otros con propuestas propias.

Familias comparten recetas y técnicas de cocción

El ambiente de convivencia fue uno de los principales atractivos del evento, pues mientras unos se encargaban de encender las brasas y vigilar la cocción, otros preparaban los acompañamientos, atendían a los invitados o simplemente disfrutaban de la jornada.

Lechón al ataúd, a la leña, al horno, a las brasas, ahumado y mediante distintas técnicas de cocción lenta formaron parte de la variedad gastronómica.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que uno de los objetivos del Lechón Fest es precisamente generar espacios para que las familias salgan, convivan y hagan suyos los eventos de la ciudad.

“Queremos que Ramos Arizpe tenga eventos que nuestra gente haga suyos, que las familias salgan, convivan y disfruten su ciudad. Hoy vemos una Alameda llena de vida, con visitantes y grandes exponentes de la parrilla, pero sobre todo vemos a miles de personas disfrutando juntas esta gran fiesta”, expresó.

Algunos de los participantes señalaron que la preparación del lechón fue también una oportunidad para fortalecer la convivencia entre familiares y amigos, pues detrás de cada equipo hubo historias de quienes se reunieron para cocinar, competir y pasar un día diferente.

Figuras de la parrilla comparten su experiencia

A la celebración se sumó la presencia de reconocidas figuras del mundo de la parrilla, entre ellas Toño Garza, de Brass Cancún; el “Arriero”, el señor Weber Foods y Lobo Grill, quienes convivieron con los participantes y compartieron parte de su experiencia.

Al primer corte, el Lechón Fest registraba alrededor de 30 mil asistentes, quienes disfrutaron de la gastronomía, música y actividades que se desarrollaron en la Alameda Miguel Ramos Arizpe.

El Poder del Norte cerrará la celebración

Con la fiesta todavía en marcha, familias y visitantes continuaron llegando al lugar para disfrutar de la jornada, que tendrá como uno de sus momentos principales el concierto de El Poder del Norte, con el que se cerrará una celebración que puso al lechón, pero sobre todo a la convivencia entre familias y amigos, en el centro de la fiesta.