Le pide matrimonio a su 'novia' en concierto, pero está ¡casado!

Un hombre enamorado decidió proponerle matrimonio a su pareja en un concierto de Leandro Ríos, pero tras viralizarse el video pidió que lo eliminaran

Un hombre se encuentra en serios problemas después de que le propuso matrimonio a su "novia" en un concierto de Leandro Ríos, mientras su esposa y sus hijos lo esperaban en casa.

El caso de un hombre identificado presuntamente como Andrés Ramírez está causando revuelo en redes sociales después de que la insólita historia se viralizó en redes.

Todo comenzó a partir de un video que compartió Janz Vinalay Jimenez de la presentación del cantante regiomontano en la Feria de la Amistad en Acuña, Coahuila, en donde uno de los asistentes subió al escenario junto a su 'novia' para proponerle matrimonio.

Sin embargo, el momento que se viralizó como un acto romántico, dio un giro inesperado cuando el protagonista de esta historia suplicó que eliminaran el video por una importante razón: ¡Estaba casado!

Andrés Ramírez se contactó por mensajes con el autor del video de la petición de matrimonio y le suplicó que lo eliminara porque estaba casado y la situación le estaba trayendo problemas a su vida, en donde su madre tuvo que ser internada.

Pero, lejos de que el video fuera eliminado, ocurrió todo lo contrario y tomó más fuerza cuando el joven dio a conocer a sus seguidores que el hombre que había propuesto matrimonio, realmente estaba ya casado.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar, defendiendo al usuario que compartió el video sin saber que el hombre estaba casado y responsabilizando al hombre, que presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol, y sus acciones arriba del escenario.

"Uno enamorado hasta se te olvida la esposa e hijos"

"Ahora que le pongan me da terror que me descubran mi segunda vida, a la mejor las ama a las dos jaja."

"Ya bórralo, mamá, está mala."

"Qué ganas de andar así, de no acordarme hasta al día siguiente."

Fueron algunos de los comentarios que publicaron los usuarios en las redes de Janz Vinalay Jiménez, mientras el video continúa viralizándose.

Leandro Ríos reacciona

El cantante originario de Los Ramones, Nuevo León ya reaccionó en sus redes sociales con una publicación en donde pregunta ¿Coahuila, qué está pasando?