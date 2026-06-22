Le apuesta la UA de C a la certificación de sus egresados

El rector dijo que la Universidad está trabajando en la certificación de sus planes de estudio, sin embargo está recurriendo al Ceneval para evaluar a egresados

La Universidad Autónoma de Coahuila, UA de C, está certificando los conocimientos de sus egresados a través del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), cuyos exámenes son ampliamente valorados.

El rector de la UA de C, Octavio Pimentel Martínez, dijo que la Universidad está trabajando en la certificación de sus planes de estudio, sin embargo está recurriendo al Ceneval para evaluar a sus egresados.

“Más del 95 por ciento de los egresados, 3 mil, 3 mil 200 más o menos, de ellos el 95 por ciento presenta el examen del Ceneval, es un examen por área de especialidad (…) tenemos más de mil 200 con aprobación satisfactoria, y 82 que fueron sobresalientes”.

Dijo que estos resultados son a nivel nacional, y que los egresados de la UA de C compiten con todas las universidades del país, y que la institución se colocó 3 ó 4 puntos arriba de la media nacional en general, pero en algunas programas educativos como Medicina, Psicología, Derecho y Ciencias Biológicas, la UA de C está hasta 15 puntos por encima de la media nacional.

Destacó que en algunos lugares, el examen del Ceneval es un referente para que se integren a la vida laboral, dejando incluso los promedios académicos o las instituciones de donde proviene el egresado.