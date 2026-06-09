Lanzan colecta de útiles escolares para apoyar regreso a clases

Los centros de acopio fueron instalados en las oficinas del DIF Municipal, la Presidencia Municipal y diversos planteles educativos.

A poco más de dos meses del arranque del próximo ciclo escolar, el DIF de Ramos Arizpe inició una campaña de recolección de útiles escolares con el objetivo de apoyar a estudiantes que enfrentan dificultades para adquirir el material necesario para sus clases.

La colecta, denominada “Compartir Transforma”, permanecerá abierta del 8 de junio al 14 de agosto y busca reunir mochilas, cuadernos y diversos artículos escolares que serán entregados a niñas, niños y jóvenes del municipio antes del regreso a las aulas.

Los organizadores convocaron a familias, empresas, instituciones educativas y ciudadanía en general a sumarse mediante la donación de materiales nuevos o en buen estado.

Los centros de acopio fueron instalados en las oficinas del DIF Municipal, la Presidencia Municipal y diversos planteles educativos que decidieron participar en la iniciativa.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, señaló que cada aportación puede representar una ayuda importante para estudiantes que requieren apoyo para iniciar el siguiente ciclo escolar.

La campaña forma parte de la estrategia “Todos por Más Útiles”, mediante la cual se busca reunir material escolar suficiente para beneficiar a alumnos de distintos sectores del municipio.

Las personas interesadas en colaborar podrán entregar sus donativos durante los próximos dos meses en cualquiera de los puntos de recolección habilitados por las autoridades municipales.