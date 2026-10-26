Lanzan campaña de oración por desaparecidos en Coahuila

Más que nada es para pedir por ellos, donde quiera que sea, que los encuentren», expresó Ramón Hernández al explicar el propósito de la campaña

El colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos de la Región Centro de Coahuila pondrá en marcha una campaña de oración por las personas desaparecidas, al tiempo que organiza nuevas jornadas de búsqueda en campo.

La iniciativa, denominada «Un rosario por un ausente», pretende sumar a la ciudadanía a las acciones de acompañamiento de las familias que siguen esperando noticias sobre sus seres queridos.

Nancy Elizabeth Ramón Hernández, presidenta de la agrupación, explicó que la campaña comenzará en el marco de los tradicionales 46 rosarios dedicados a la Virgen de Guadalupe. La intención es dedicar cada oración a una persona desaparecida y pedir por su pronta localización, además de mantener presentes sus casos entre la población.

Campaña de oración busca mantener presentes a los desaparecidos

La representante de las familias buscadoras señaló que la iniciativa busca ampliar la participación social y fortalecer el respaldo a quienes continúan buscando a sus seres queridos. A través de esta actividad religiosa, esperan mantener viva la esperanza de encontrarlos y recordar que numerosas familias siguen sin conocer el paradero de alguno de sus integrantes.

En la Región Centro de Coahuila hay un listado de más de 200 personas no localizadas. Cada nombre se anotó en una tira de papel, que doblada se depositó en una urna de la que los feligreses sacan cada uno una y es por quien dedicarán su rosario a la Virgen de Guadalupe.

Más que nada es para pedir por ellos, donde quiera que sea, que los encuentren», expresó Ramón Hernández al explicar el propósito de la campaña.

Añadió que también buscan dar mayor visibilidad al trabajo del colectivo e invitar a más personas a solidarizarse con quienes enfrentan la desaparición de un familiar.

Los rosarios se realizarán durante el periodo previo a la celebración guadalupana del 12 de diciembre. Cada oración estará dedicada a una persona ausente, como una forma de acompañamiento espiritual a sus familiares y de mantener vigente la exigencia de conocer su paradero.

Recorrerán puntos señalados por ciudadanos para buscar desaparecidos

De manera paralela, el colectivo prepara nuevas jornadas de búsqueda en campo en distintos puntos de la Región Centro. Los recorridos se concentrarán en lugares sobre los cuales ciudadanos han proporcionado información, con la expectativa de obtener indicios que contribuyan a localizar a personas desaparecidas.

Ramón Hernández manifestó confianza en los próximos trabajos, especialmente por los resultados que, según indicó, se obtuvieron en recientes búsquedas en vida. Explicó que la organización pretende acudir a los sitios señalados por personas que se han acercado para compartir datos que podrían ayudar en las investigaciones.

Nos vamos a ir a los puntos donde las personas nos han estado hablando y diciendo de esos puntos, y esperamos encontrar a muchos desaparecidos», señaló la presidenta del colectivo.

Sin embargo, no proporcionó fechas para los próximos recorridos ni detalló cuáles serán los lugares que se inspeccionarán.

Las nuevas jornadas se efectuarán en coordinación con autoridades de búsqueda con sede en Saltillo y personal del CRI, de acuerdo con la información proporcionada por la representante.

Sobre el apoyo de las autoridades municipales y estatales, reconoció que ha sido limitado y señaló que las acciones previstas se organizan principalmente mediante las instancias de búsqueda ubicadas en la capital coahuilense.

La presidenta de Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos sostuvo que tanto la campaña religiosa como los recorridos en campo buscan mantener la atención sobre los casos de desaparición en la Región Centro. Mientras se concretan las próximas búsquedas, el colectivo convocará a la ciudadanía a participar en los rosarios y acompañar a las familias que siguen buscando a sus seres queridos.