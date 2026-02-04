Info 7 Logo
Lanzan asistente virtual para reportes en Ramos Arizpe

Por: Christyan Estrada

03 Febrero 2026, 14:19

El sistema opera mediante el teléfono 844-451-6276, donde los usuarios pueden enviar sus reportes de forma rápida y sencilla, sin necesidad de acudir a oficinas

El gobierno municipal de Ramos Arizpe presentó este martes  el asistente virtual Ramos Atiende, una herramienta digital diseñada para que la ciudadanía pueda reportar de manera directa y ágil fallas en servicios públicos y situaciones que requieren atención municipal, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

A través de este asistente, los habitantes pueden realizar reportes relacionados con luminarias fundidas, problemas en el suministro de agua, recolección de basura, semáforos apagados, baches y otros servicios, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y facilitar la atención de incidencias.

El sistema opera mediante el número telefónico 844-451-6276, donde los usuarios pueden enviar sus reportes de forma rápida y sencilla, sin necesidad de acudir presencialmente a oficinas municipales.

De acuerdo con el alcalde, la implementación de esta herramienta busca fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y el gobierno local, así como optimizar los procesos de atención mediante el uso de tecnología.

Las autoridades municipales señalaron que los reportes generados a través de Ramos Atiende se canalizan a las áreas correspondientes, convirtiéndose en acciones directas para el mantenimiento y mejora de los servicios en el municipio.

