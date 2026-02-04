Lanzan asistente virtual para reportes en Ramos Arizpe

El gobierno municipal de Ramos Arizpe presentó este martes el asistente virtual Ramos Atiende, una herramienta digital diseñada para que la ciudadanía pueda reportar de manera directa y ágil fallas en servicios públicos y situaciones que requieren atención municipal, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.
A través de este asistente, los habitantes pueden realizar reportes relacionados con luminarias fundidas, problemas en el suministro de agua, recolección de basura, semáforos apagados, baches y otros servicios, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y facilitar la atención de incidencias.
El sistema opera mediante el número telefónico 844-451-6276, donde los usuarios pueden enviar sus reportes de forma rápida y sencilla, sin necesidad de acudir presencialmente a oficinas municipales.
De acuerdo con el alcalde, la implementación de esta herramienta busca fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y el gobierno local, así como optimizar los procesos de atención mediante el uso de tecnología.
Las autoridades municipales señalaron que los reportes generados a través de Ramos Atiende se canalizan a las áreas correspondientes, convirtiéndose en acciones directas para el mantenimiento y mejora de los servicios en el municipio.