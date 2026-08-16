Lanza 'El Zurdo' Flores libro sobre su paso en el futbol

La obra reúne las vivencias del deportista con el objetivo de inspirar a las nuevas generaciones de futbolistas en la región.

Este fin de semana, el Auditorio Saltillo fue escenario de la presentación de El Talismán, libro escrito por Juan Antonio “El Zurdo” Flores Barrera, quien comparte en sus páginas parte de la historia y experiencias que marcaron su trayectoria dentro del fútbol profesional.

Durante el evento, organizado con la colaboración del Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, se resaltó la importancia de reconocer a quienes han dejado huella en el deporte y han contribuido a inspirar a nuevas generaciones de futbolistas.

La obra también busca convertirse en un referente para niñas, niños y jóvenes que actualmente practican fútbol y aspiran a llegar a escenarios profesionales.

La trayectoria de Flores Barrera fue presentada como un ejemplo de esfuerzo y perseverancia para quienes tienen el sueño de representar a Saltillo, Coahuila y México dentro de las canchas.