Lanza Coahuila programa de apoyo 'Pa' los Deportistas 2026'

En el evento también se destacó que el entorno de seguridad y estabilidad en la entidad ha permitido posicionar a Coahuila como sede de competencias deportivas

El gobierno de Coahuila puso en marcha el programa “Pa’ los Deportistas 2026”, mediante el cual se entregarán apoyos económicos a más de 500 atletas de distintas disciplinas en todo el estado.

Durante el arranque, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas en Saltillo, se informó que esta estrategia busca fortalecer el desarrollo deportivo y respaldar a quienes compiten a nivel estatal, nacional e internacional.

Apoyos para preparación y competencias

El mandatario destacó que los apoyos permitirán a los deportistas continuar su preparación, cubrir gastos de competencia y mejorar sus condiciones de entrenamiento, en un esquema que se mantendrá como parte de la política deportiva estatal.

Además, adelantó que se contempla el fortalecimiento de becas para atletas de alto rendimiento, apoyos especiales rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y un programa de inversión en infraestructura deportiva.

Los beneficios se extenderán a distintas regiones del estado, incluyendo La Laguna, Centro, Carbonífera y Norte, como parte de una estrategia para ampliar la cobertura y el alcance del programa.

Buscan cubrir necesidades clave de atletas

El director del Instituto Estatal del Deporte, Antonio Cepeda Licón, explicó que estos apoyos permitirán a los atletas enfocarse en su preparación, al cubrir necesidades como traslados, equipo y materiales.

En el evento también se destacó que el entorno de seguridad y estabilidad en la entidad ha permitido posicionar a Coahuila como sede de competencias deportivas de nivel nacional e internacional.

Con este programa, el estado busca consolidar una política de impulso al deporte como herramienta de desarrollo social y proyección del talento local.